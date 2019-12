Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Casio Exilim EX-H50 is een travelzoomcamera met 25 keer zoom, van 25 mm groothoek tot 600 mm supertele. Hij is 4 cm dik en weegt 238 gram. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 7 mm. In macrostand kun je een onderwerp naderen tot op 2 cm. Beeldstabilisatie ontbreekt. De accu kun je alleen in de camera opladen. De H50 is dan wel bruikbaar. Het scherm is relatief groot, maar niet heel bijzonder. De flitser moet je altijd handmatig opklappen. De H50 heeft geen hdmi-uitgang om de opgenomen hd-films met monogeluid direct in volle kwaliteit op een hdtv af te spelen.