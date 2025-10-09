icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Pentax fotocamera

Welke Pentax fotocamera komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Pentax fotocamera's en vergelijk de Pentax fotocamera met andere fotocamera's.
Laatste update van de test: 9 oktober 2025

Keuzehulp

  • Pentax K-1 II met smc FA 77 mm F1.8 Limited
    PentaxK-1 II met smc FA 77 mm F1.8 Limited
    Grote systeemcamera|77 mm = 1x|42 mm (35.9 x 24.0 mm)

    Prijs niet beschikbaar

    Snelheid

  • Pentax KP met smc DA 50mm F1,8
    PentaxKP met smc DA 50mm F1,8
    Grote systeemcamera|75 mm = 1x|27 mm (23.5 x 15.6 mm)

    Prijs niet beschikbaar

    Snelheid

  • Pentax K-70 met smc DA 50mm F1,8
    PentaxK-70 met smc DA 50mm F1,8
    Grote systeemcamera|75 mm = 1x|27 mm (23,5 x 15,6 mm)

    Prijs niet beschikbaar

    Snelheid

  • Pentax K-70 met 18-135mm
    PentaxK-70 met 18-135mm
    Grote systeemcamera|27 - 207 mm = 7,5x|28 mm (23,5 x 15,6 mm)

    Prijs niet beschikbaar

    Snelheid

  • Pentax K-1 met smc FA 77mm F1,8
    PentaxK-1 met smc FA 77mm F1,8
    Grote systeemcamera|77 mm = 1x|42 mm (35,9 x 24,0 mm)

    Prijs niet beschikbaar

    Snelheid

  • Pentax K-3 II met smc DA 18-55 WR
    PentaxK-3 II met smc DA 18-55 WR
    Grote systeemcamera|27 - 82,5 mm = 3x|28 mm (23,5 x 15,6 mm)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Pentax K-3 II met smc DA 16-85 WR
    PentaxK-3 II met smc DA 16-85 WR
    Grote systeemcamera|24 - 130 mm = 5,3x|28 mm (23,5 x 15,6 mm)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Pentax K-3 II met smc DA 18-135 WR
    PentaxK-3 II met smc DA 18-135 WR
    Grote systeemcamera|27 - 207 mm = 7,5x|28 mm (23,5 x 15,6 mm)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Pentax K-S2 met DA L 18-50mm
    PentaxK-S2 met DA L 18-50mm
    Grote systeemcamera|27,5 - 76,5 mm = 2,8x|27 mm (23,5 x 15,6 mm)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Pentax Q-S1 met Standard ZOOM 5-15mm 1:2.8-4.5 ED AL (IF)
    PentaxQ-S1 met Standard ZOOM 5-15mm 1:2.8-4.5 ED AL (IF)
    Kleine systeemcamera|27,5 - 83 mm = 3x|9 mm (1/1,7)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Pentax K-S1 met DA L 1:3.5-5.6 18-55mm AL
    PentaxK-S1 met DA L 1:3.5-5.6 18-55mm AL
    Grote systeemcamera|27 - 82,5 mm = 3x|28 mm (23,5 x 15,6 mm)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Pentax XG-1
    PentaxXG-1
    Compact - Superzoom|24 - 1248 mm = 52x|8 mm (1/2,3)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Pentax K-3 met smc DA 18-55 WR
    PentaxK-3 met smc DA 18-55 WR
    Grote systeemcamera|27 - 82,5 mm = 3,06x|28 mm (23,5 x 15,6 mm)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Pentax Q7 met 5-15mm 1:2.8-4.5 ED AL IF
    PentaxQ7 met 5-15mm 1:2.8-4.5 ED AL IF
    Kleine systeemcamera|27,5 - 83 mm = 3x|9 mm (1/1,7)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Pentax K-50 met DA L 18-55 WR
    PentaxK-50 met DA L 18-55 WR
    Grote systeemcamera|27,5 - 84,5 mm = 3x|28 mm (23,7x15,7)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Pentax K-500 met DA L 18-55
    PentaxK-500 met DA L 18-55
    Grote systeemcamera|27,5 - 84,5 mm = 3x|28 mm (23,7x15,7)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Pentax MX-1
    PentaxMX-1
    Compact - Geavanceerd|28 - 112 mm = 4x|8 mm (1/1,7)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Pentax WG-3 GPS
    PentaxWG-3 GPS
    Onderwatercamera|25 - 100 mm = 4x|7 mm (1/2,3)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Fotocamera's per merk