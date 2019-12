Pentax Q-S1 met Standard ZOOM 5-15mm 1:2.8-4.5 ED AL (IF)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Pentax Q-S1 is een kleine retro systeemcamera met geavanceerde functies, verkrijgbaar in 40 kleuren. Hij is getest met de '5-15 mm 1:2.8-4.5 ED AL (IF)'-lens, met 3 keer zoom, vanaf 28 mm groothoek. De body is 35 mm dik en met lens weegt hij 322 gram. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 10 mm. Helemaal ingezoomd kun je scherpstellen vanaf 30 cm. De mechanische beeldstabilisatie compenseert trillende handen, ook bij filmen. De Li-Ion-accu kun je niet in de camera opladen. Het scherm toont uitleg, hulplijnen en histogram. De flitser kan je handmatig opklappen, maar ingeklapt werkt hij ook en je kunt een losse flitser aansluiten. De camera kan filmen in hd met monogeluid. Met stopmotion laat je een niet-bewegend object bewegen en met timelapse opent een bloemknop versneld. Voor wie de belichting zelf wil regelen is er de M-stand, diafragma- of sluitertijdvoorkeuze. Automatische beeldvergroting en focus peaking helpen bij handmatig scherpstellen.