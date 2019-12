Pentax K-500 met DA L 18-55

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Pentax K-500 is een spiegelreflexcamera. Hij is getest met de DA L 18-55 WR-lens. met 3 keer zoom (27,5 mm groothoek tot 84,5 mm tele). Met lens weegt hij 676 gram. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 28,3 mm. Door de optische zoeker kijk je via de spiegel door de lens. Brildragers kunnen de sterkte aanpassen van -2,5 tot +1,5. Helemaal ingezoomd kun je scherpstellen vanaf 25 cm. De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen, ook bij filmen. De Li-Ion-accu kun je niet in de camera opladen. Het scherm heeft een hoge resolutie en toont uitleg, hulplijnen en histogram. De flitser moet je altijd handmatig opklappen. De K-500 kan filmen in hd met monogeluid, maar heeft geen hdmi-uitgang. De belichting regel je handmatig met de M-stand , diafragma- of sluitertijdvoorkeuze. Automatische beeldvergroting helpt tijdens handmatig scherpstellen. Met de meegeleverde SILKYPIX Developer Studio 3.0 LE software kun je foto's bewerken. Verder heeft de K-500 o.a. HDR en eye-fi.