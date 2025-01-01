icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

PentaxK-70 met 18-135mm

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Grote systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  27 - 207 mm = 7,5x
  • Sensorgrootte effectief:  28 mm (23,5 x 15,6 mm)

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Pentax K-70 is een spiegelreflexcamera met veel functies. Deze weerbestendige camera-lenscombinatie heeft een zware, hoogwaardige kunststof body met een draaibaar scherm. De knoppen zijn groot en goed geplaatst en er is achterop voldoende ruimte voor de duim. Het menu is goed opgebouwd. Deze weerbestendige combinatie kun je tot min 10°C gebruiken. Met de speciale catch-in-focus-functie wordt een foto automatisch gemaakt zodra het onderwerp in het focusgebied komt. Verder is deze spiegelreflex geschikt voor Eye-Fi-kaartjes en een optionele gps-module. En is de body verkrijgbaar in 2 kleuren. De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens.

Samenvatting

Soort
Grote systeemcamera
Optisch zoombereik
27 - 207 mm = 7,5x
Sensorgrootte effectief
28 mm (23,5 x 15,6 mm)
Wifi