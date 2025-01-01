Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Pentax K-70 is een spiegelreflexcamera met veel functies. Deze weerbestendige camera-lenscombinatie heeft een zware, hoogwaardige kunststof body met een draaibaar scherm. De knoppen zijn groot en goed geplaatst en er is achterop voldoende ruimte voor de duim. Het menu is goed opgebouwd. Deze weerbestendige combinatie kun je tot min 10°C gebruiken. Met de speciale catch-in-focus-functie wordt een foto automatisch gemaakt zodra het onderwerp in het focusgebied komt. Verder is deze spiegelreflex geschikt voor Eye-Fi-kaartjes en een optionele gps-module. En is de body verkrijgbaar in 2 kleuren. De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens.