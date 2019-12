Pentax K-3 II met smc DA 16-85 WR

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Pentax K-3 II is een spiegelreflexcamera met veel functies. Deze weerbestendige camera is van hoge kwaliteit kunststof, maar voelt zwaar als een metalen camera. Hij ligt goed en stevig in de hand, met voldoende ruimte voor je duim achterop. De knoppen zijn groot en goed geplaatst en het menu is goed opgebouwd. Handig zijn het extra display bovenop en de extra geheugenkaartsleuf. De geteste combinatie zal voor sommige gebruikers te zwaar zijn. Voor filmers is de hoofdtelefoonuitgang handig. Catch-in focus maakt het mogelijk om automatisch een foto te maken als je onderwerp scherp in beeld is. Verder is dit model geschikt voor Eye-Fi-kaartjes. Meer details vind je bij de Testresultaten en specificaties.De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens