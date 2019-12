Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Pentax K-70 is een spiegelreflexcamera met veel functies. De zware weerbestendige body is van hoogwaardig kunststof en heeft een draaibaar scherm. De knoppen zijn groot en goed geplaatst en er is achterop voldoende ruimte voor de duim. Het menu is goed opgebouwd. Helaas maakt scherpstellen veel lawaai De weerbestendige body kun je tot min 10°C kunt gebruiken. Met de speciale catch-in-focus-functie wordt een foto automatisch gemaakt zodra het onderwerp in het focusgebied komt. Verder is deze spiegelreflex geschikt voor Eye-Fi-kaartjes en een optionele gps-module. En is de body verkrijgbaar in 2 kleuren. NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen. De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens.