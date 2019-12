Pentax K-3 met smc DA 18-55 WR

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Pentax K-3 is een spiegelreflexcamera. Hij is getest met de 'SMC DA 18-55mm 1:3.5-5.6 AL WR'-lens met 3 keer zoom, van 27 mm groothoek tot 82,5 mm tele. Met lens weegt hij 1075 gram. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 28 mm. Door de optische zoeker kijk je via de spiegel door de lens. Brildragers kunnen de sterkte aanpassen van -2,5 tot +1,5. Helemaal ingezoomd kun je scherpstellen vanaf 25 cm. De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen, ook bij filmen. Het zeer grote scherm heeft een hoge resolutie en toont uitleg, hulplijnen en histogram. De flitser moet je altijd handmatig opklappen. De K-3 kan filmen in hd met monogeluid. Via de microfoonaansluiting en de handmatige versterkingsregeling is het met monogeluidgeluid van de 1080-films te verbeteren. Automatische beeldvergroting helpt tijdens handmatig scherpstellen. De K-3 heeft twee geheugenkaartslots, HDR-functie, eye-fi en optioneel gps.