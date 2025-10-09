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Leica fotocamera

Welke Leica fotocamera komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Leica fotocamera's en vergelijk de Leica fotocamera met andere fotocamera's.
Laatste update van de test: 9 oktober 2025

Keuzehulp

  • Leica D-Lux 8
    LeicaD-Lux 8
    Compact - Geavanceerd|24 - 75 mm = 3,1x|20 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))

    Snelheid

  • Leica V-Lux 5
    LeicaV-Lux 5
    Compact - Superzoom|25 - 400 mm = 16x|16 mm (13.2 x 8.8 mm (1 inch))

    Prijs niet beschikbaar

    Snelheid

  • Leica C-Lux
    LeicaC-Lux
    Compact - Geavanceerd|24 - 360 mm = 15x|16 mm (13.2 x 8.8 mm (1 inch))

    Prijs niet beschikbaar

    Snelheid

  • Leica CL met Elmarit-TL 18mm F/2.8 ASPH
    LeicaCL met Elmarit-TL 18mm F/2.8 ASPH
    Kleine systeemcamera|27 mm = 1x|27 mm (23.6 x 15.7 mm)

    Prijs niet beschikbaar

    Snelheid

  • Leica CL met Elmarit-TL 60mm f/2.8 ASPH
    LeicaCL met Elmarit-TL 60mm f/2.8 ASPH
    Kleine systeemcamera|90 mm = 1x|28 mm (23.6 x 15.7 mm)

    Prijs niet beschikbaar

    Snelheid

  • Leica CL met Elmarit-TL 18–56mm f/3,5-5,6 ASPH
    LeicaCL met Elmarit-TL 18–56mm f/3,5-5,6 ASPH
    Kleine systeemcamera|27 - 84 mm = 3,1x|28 mm (23.6 x 15.7 mm)

    Prijs niet beschikbaar

    Snelheid

  • Leica D-Lux (Type 109)
    LeicaD-Lux (Type 109)
    Compact - Geavanceerd|24 - 75 mm = 3,1x|19 mm (4/3)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Leica V-Lux (Type 114)
    LeicaV-Lux (Type 114)
    Compact - Superzoom|25 - 400 mm = 16x|17 mm (1)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Snelheid

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • Leica X-E (Type 102)
    LeicaX-E (Type 102)
    Compact - Geavanceerd|36 mm = 1x|29 mm (23,6 x 15,7 mm)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

    Niet getest

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    Niet getest

    Snelheid

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    Niet getest

    Niet getest

  • Leica T (Type 701) met Vario Elmar T 1:3.5-5.6 18-56mm ASPH en zoeker
    LeicaT (Type 701) met Vario Elmar T 1:3.5-5.6 18-56mm ASPH en zoeker
    Kleine systeemcamera|27 - 84 mm = 3x|28 mm (23,6 x 15,7 mm)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

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    Niet getest

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    Niet getest

    Snelheid

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  • Leica X (Type 113) met Visoflex (Type 020)
    LeicaX (Type 113) met Visoflex (Type 020)
    Compact - Geavanceerd|35 mm = 1x|28 mm (23,6 x 15,7 mm)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

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    Snelheid

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  • Leica X (Type 113)
    LeicaX (Type 113)
    Compact - Geavanceerd|35 mm = 1x|28 mm (23,6 x 15,7 mm)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

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    Snelheid

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    Niet getest

  • Leica T (Type 701) met Vario Elmar T 1:3.5-5.6 18-56mm ASPH
    LeicaT (Type 701) met Vario Elmar T 1:3.5-5.6 18-56mm ASPH
    Kleine systeemcamera|27 - 84 mm = 3x|28 mm (23,6 x 15,7 mm)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

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  • Leica C (Typ 112)
    LeicaC (Typ 112)
    Compact - Geavanceerd|28 - 200 mm = 7,13x|9 mm (1/1,7)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

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  • Leica X Vario met zoeker
    LeicaX Vario met zoeker
    Compact - Geavanceerd|28 - 70 mm = 2,5x|27 mm (23,6 x 15,7)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

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    Snelheid

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  • Leica X Vario
    LeicaX Vario
    Compact - Geavanceerd|28 - 70 mm = 2,5x|27 mm (23,6 x 15,7)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

    Niet getest

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  • Leica V-Lux 4
    LeicaV-Lux 4
    Compact - Superzoom|25 - 600 mm = 24x|12 mm (Niet opgegeven)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

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  • Leica D-Lux 6
    LeicaD-Lux 6
    Compact - Geavanceerd|24 - 90 mm = 3,8x|8 mm (1/1,7)
    Niet getest

    Prijs niet beschikbaar

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