icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

LeicaCL met Elmarit-TL 60mm f/2.8 ASPH

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Kleine systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  90 mm = 1x
  • Sensorgrootte effectief:  28 mm (23.6 x 15.7 mm)

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Leica CL is een camera die er fantastisch uitziet, maar het uiterlijk heeft voorrang gekregen op de bruikbaarheid. Deze camera heeft een metalen behuizing van hoge kwaliteit en een goede, heldere zoeker. Op de bovenkant zit een klein display waarop instellingen af te lezen zijn. Het snelmenu is naar eigen wens aan te passen. Hoewel de lens groot is balanceert het totale gewicht goed in de hand. Helaas is het navigeren in het menu wat lastig. De grip op de camera voelt onprettig en het design met weinig knoppen zorgt ervoor dat je weinig instellingen snel kan aanpassen. In de automatische modus kiest de camera voor korte belichtingstijden zonder de ISO automatisch aan te passen, dat zorgt voor foto’s die te donker zijn. Bij lang gebruik wordt de camera ook wat warm. Opvallend is het display aan de bovenkant, en de body van aluminium en magnesium. NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.

Samenvatting

Soort
Kleine systeemcamera
Optisch zoombereik
90 mm = 1x
Sensorgrootte effectief
28 mm (23.6 x 15.7 mm)
Wifi