Leica X (Type 113) met Visoflex (Type 020)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Leica X is een geavanceerde retro compactcamera met een lichtsterke 35mm-groothoeklens zonder zoom. De 592 gram wegende camera draag je met meegeleverde schouderriem. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 28 mm. In de optionele zoeker (met gps) zie je een klein schermpje, alsof je door de camera heen kijkt (Visoflex type 020) . Helemaal ingezoomd kun je scherpstellen vanaf 20 cm. Er is alleen digitale beeldstabilisatie. De Li-Ion-accu kun je niet in de camera opladen. Het scherm heeft een hoge resolutie en toont uitleg, hulplijnen en histogram. De flitser moet je altijd handmatig opklappen, ook kun je een losse flitser aansluiten. De camera kan filmen in hd met stereogeluid. Voor wie de belichting zelf wil regelen is er de M-stand, diafragma- of sluitertijdvoorkeuze. Automatische beeldvergroting helpt tijdens handmatig scherpstellen. Na registratie bij Leica kun je Adobe Photoshop Lightroom gratis downloaden.