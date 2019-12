Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Leica V-Lux (Type 114) is een geavanceerde camera met wifi en 16 keer zoom, van 25 mm groothoek tot 400 mm supertele. Hij weegt 893 gram. De MOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 17 mm. In de zoeker zie je een klein OLED-schermpje, alsof je door de camera heen kijkt. De sterkte kun je aanpassen van -4 tot +4. De optische beeldstabilisatie compenseert trillende handen, ook bij filmen. Het draaibare scherm heeft een hoge resolutie en toont uitleg. De V-Lux filmt in 4K met stereogeluid en in slowmotion. Ook timelapse- en stopmotionfilmpjes zijn mogelijk. Via de microfoonaansluiting en de versterkingsregeling is het geluid te verbeteren. De belichting regel je zelf met de M-stand, diafragma- of sluitertijdvoorkeuze, ook bij video’s. Automatische beeldvergroting helpt tijdens handmatig scherpstellen. Met het meegeleverde Adobe Photoshop Lightroom kun je foto’s en video’s bewerken en RAW-bestanden omzetten. De V-Lux heeft verder o.a. HDR, NFC, draaipanorama en een multifunctionele lensring.