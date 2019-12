Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Leica V-Lux 4 is een (geavanceerde) superzoomcamera met 24 keer zoom, van 25 mm groothoek tot 600 mm supertele. Het is vrijwel dezelfde camera als de veel goedkopere Panasonic Lumix DMC-FZ200. Het prijsverschil is deels te verklaren doordat je bij de Leica Adobe Lightroom 4 krijgt. De 627 gram zware camera met zonnekamp draag je met een riem om je nek. In de zoeker zie je een klein schermpje, alsof je door de camera heen kijkt. In macrostand kun je een onderwerp naderen tot op 1 cm. Het draaibare scherm toont uitleg, hulplijnen en histogram. De flitser moet je altijd handmatig opklappen. Ook kun je een losse flitser aansluiten. De V-Lux 4 heeft een draaipanorama- en HDR- functie. De optische beeldstabilisatie werkt ook bij filmen. Dat gaat in hd en in slowmotion. De microfoonaansluiting is weinig waard door gebrek aan handmatige versterkingsregeling. Voor wie de belichting zelf wil regelen is er de M-stand, diafragma- of sluitertijdvoorkeuze, ook voor video.