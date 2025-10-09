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Olympus fotocamera

Welke Olympus fotocamera komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Olympus fotocamera's en vergelijk de Olympus fotocamera met andere fotocamera's.
Laatste update van de test: 9 oktober 2025

Keuzehulp

  • Olympus OM SYSTEM OM-1 met ED 12-40mm f/2.8 Pro II
    OlympusOM SYSTEM OM-1 met ED 12-40mm f/2.8 Pro II
    Grote systeemcamera|24 - 80 mm = 3,3x|21 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))

    Prijs niet beschikbaar

    Snelheid

  • Olympus Pen E-P7 met 14-42mm f/3.5-5.6 EZ
    OlympusPen E-P7 met 14-42mm f/3.5-5.6 EZ
    Kleine systeemcamera|28 - 84 mm = 3x|21 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))

    Prijs niet beschikbaar

    Snelheid

  • Olympus OM-D E-M10 Mark IV met ED 14-42mm f/3.5-5.6 EZ
    OlympusOM-D E-M10 Mark IV met ED 14-42mm f/3.5-5.6 EZ
    Kleine systeemcamera|28 - 84 mm = 3x|21 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))

    Snelheid

  • Olympus OM-D E-M1 Mark III met M.Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 Pro
    OlympusOM-D E-M1 Mark III met M.Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 Pro
    Grote systeemcamera|24 - 80 mm = 3,3x|21 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))

    Prijs niet beschikbaar

    Snelheid

  • Olympus OM-D E-M1 Mark III met M.Zuiko Digital ED 12-100mm f/4 IS Pro
    OlympusOM-D E-M1 Mark III met M.Zuiko Digital ED 12-100mm f/4 IS Pro
    Grote systeemcamera|24 - 200 mm = 8,3x|21 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))

    Prijs niet beschikbaar

    Snelheid

  • Olympus Pen E-PL10 met M.Zuiko Digital ED 14‑42mm f/3.5‑5.6 EZ
    OlympusPen E-PL10 met M.Zuiko Digital ED 14‑42mm f/3.5‑5.6 EZ
    Kleine systeemcamera|28 - 84 mm = 3x|21 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))

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  • Olympus OM-D E-M5 III met M.Zuiko Digital 12-200mm f/3.5-6.3 ED MSC
    OlympusOM-D E-M5 III met M.Zuiko Digital 12-200mm f/3.5-6.3 ED MSC
    Kleine systeemcamera|24 - 400 mm = 16,7x|21 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))

    Prijs niet beschikbaar

    Snelheid

  • Olympus OM-D E-M5 III met M.Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 Pro
    OlympusOM-D E-M5 III met M.Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 Pro
    Kleine systeemcamera|24 - 80 mm = 3,3x|21 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))

    Prijs niet beschikbaar

    Snelheid

  • Olympus OM-D E-M5 III met M.Zuiko Digital 14-150mm f/4.0-5.6 II ED MSC
    OlympusOM-D E-M5 III met M.Zuiko Digital 14-150mm f/4.0-5.6 II ED MSC
    Kleine systeemcamera|28 - 300 mm = 10,7x|22 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))

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  • Olympus Tough TG-6
    OlympusTough TG-6
    Onderwatercamera|25 - 100 mm = 4x|8 mm (1/2.3 inch)

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  • Olympus OM-D E-M1X met M.Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 PRO
    OlympusOM-D E-M1X met M.Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 PRO
    Grote systeemcamera|24 - 80 mm = 3,3x|21 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))

    Prijs niet beschikbaar

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  • Olympus Pen E-PL9 met 14-42mm F3.5-5.6 EZ
    OlympusPen E-PL9 met 14-42mm F3.5-5.6 EZ
    Kleine systeemcamera|28 - 84 mm = 3x|21 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))

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  • Olympus Pen E-PL9 met M.Zuiko 45mm f/1.8
    OlympusPen E-PL9 met M.Zuiko 45mm f/1.8
    Kleine systeemcamera|90 mm = 1x|21 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))

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  • Olympus OM-D E-M10 III met M.Zuiko Digital 45mm
    OlympusOM-D E-M10 III met M.Zuiko Digital 45mm
    Kleine systeemcamera|90 mm = 1x|21 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))

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  • Olympus OM-D E-M10 III met M.Zuiko Digital 14-42mm EZ
    OlympusOM-D E-M10 III met M.Zuiko Digital 14-42mm EZ
    Kleine systeemcamera|28 - 84 mm = 3x|21 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))

    Prijs niet beschikbaar

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  • Olympus Tough TG-5
    OlympusTough TG-5
    Onderwatercamera|25 - 100 mm = 4x|8 mm (1/2.3 inch)

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  • Olympus OM-D E-M1 II met M.Zuiko Digital 45mm 1:1.8
    OlympusOM-D E-M1 II met M.Zuiko Digital 45mm 1:1.8
    Grote systeemcamera|90 mm = 1x|21 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))

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  • Olympus OM-D E-M1 II met M.Zuiko Digital ED 12-40mm 1:2.8 PRO
    OlympusOM-D E-M1 II met M.Zuiko Digital ED 12-40mm 1:2.8 PRO
    Grote systeemcamera|24 - 80 mm = 3,3x|21 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))

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