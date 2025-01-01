icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

OlympusPen E-PL9 met M.Zuiko 45mm f/1.8

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Kleine systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  90 mm = 1x
  • Sensorgrootte effectief:  21 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Olympus Pen E-PL9 is een goede systeemcamera met geavanceerde functies. Deze retro camera met stevige metalen look heeft een scherm dat je helemaal kan draaien om selfies te maken. Op de achterkant is voldoende ruimte voor de duim. Veel functies zijn in te stellen via het menu en de rubberen grip zorgt voor goede houvast. Helaas heeft de camera kleine knoppen en is het menu slecht ingericht. Daarnaast is het aanraakscherm slechts voor een aantal instellingen te gebruiken, daarmee kan je het hoofdmenu niet bedienen Dit model is Eye-Fi-compatibel en in 4 kleuren verkrijgbaar. Ook kun je via je smartphone gps-data toevoegen aan je foto's. NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.

Samenvatting

Soort
Kleine systeemcamera
Optisch zoombereik
90 mm = 1x
Sensorgrootte effectief
21 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))
Wifi