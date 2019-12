Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Olympus Pen E-PL9 is een goede systeemcamera met geavanceerde functies. Deze retro camera met stevige metalen look heeft een scherm dat je helemaal kan draaien om selfies te maken. Op de achterkant is voldoende ruimte voor de duim. Veel functies zijn in te stellen via het menu en de rubberen grip zorgt voor goede houvast. Helaas heeft de camera kleine knoppen en is het menu slecht ingericht. Daarnaast is het aanraakscherm slechts voor een aantal instellingen te gebruiken, daarmee kan je het hoofdmenu niet bedienen Dit model is Eye-Fi-compatibel en in 4 kleuren verkrijgbaar. Ook kun je via je smartphone gps-data toevoegen aan je foto's. NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.