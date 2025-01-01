Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Olympus OM-D E-M1 II is een zeer goede systeemcamera met veel functies. Dit model heeft een body van hoge kwaliteit met draaibaar aanraakscherm. Door de rubberen inleg en het ergonomische design heb je goede grip en op de achterkant is voldoende ruimte voor je duim. Er zit een L-FN knop op de lens en de de vele knoppen op de body zijn prettig geplaatst. Helaas is het menu een beetje verwarrend. Opvallend is de 5-assige beeldstabilisatie. Ook kan de camera prima tegen kou tot -10°C. 3D-opnamen zijn mogelijk met een optionele lens. Via de smartphone kun je gps-data toevoegen aan je data. Verder is de lens spatwaterdicht en zit er een speciale L-Fn knop op.