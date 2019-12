Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Olympus Tough TG-5 is een goede outdoorcamera met extra functies zoals een kompas. Deze schokbestendige en waterdichte camera op zakformaat voelt zwaar aan. Met voldoende ruimte voor je duim op de achterkant kun je hem goed in één hand houden. De navigatie in het menu is eenvoudig. Helaas oogt en voelt dit model aan als plastic en zijn de knoppen achterop een beetje klein. Opvallend zijn het elektronisch kompas, de drukmeter, thermometer en de led lampjes die je kunt gebruiken in fotomodus. De camera is geschikt voor Eye-Fi-kaartjes en beschikbaar in 2 kleuren.