Olympus OM-D E-M1X met M.Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 PRO

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Olympus OM-D E-M1X is een zeer goede systeemcamera met veel functies en een body en lens van hoge kwaliteit. De body is van hoge kwaliteit en het aanraakscherm is op allerlei manieren te draaien. Er is voldoende ruimte voor je duim op de achterkant en de camera heeft een goede rubberen grip. Helaas is het menu met instellingen wat verwarrend. Opvallend is de 5-assige beeldstabilisatie, verticale grip en koptelefoonaansluiting.