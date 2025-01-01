Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Olympus Pen E-PL9 is een goede, compacte systeemcamera met geavanceerde functies. Deze retro camera met stevige metalen look heeft een scherm dat je helemaal kan draaien om selfies te maken. Op de achterkant is voldoende ruimte voor de duim. Veel functies zijn in te stellen via het menu en de rubberen grip zorgt voor goede houvast. Helaas heeft de camera kleine knoppen en is het menu slecht ingericht. De zoomring op de lens voelt vervelend, reageert slecht. en de smalle scherpstelring zit er te dicht bij. Daarnaast is het aanraakscherm maar voor een paar instellingen te gebruiken Dit model is Eye-Fi-compatibel en in 4 kleuren verkrijgbaar. Ook kun je via je smartphone gps-data toevoegen aan je foto's.