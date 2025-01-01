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OlympusOM-D E-M10 III met M.Zuiko Digital 45mm

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Kleine systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  90 mm = 1x
  • Sensorgrootte effectief:  21 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Olympus OM-D E-M10 III is een kleine systeemcamera met vele functies. Het retro ontwerp is mooi en de camera oogt en voelt als metaal. Het leerachtige materiaal geeft een goede grip op de camera. Achterop is voldoende ruimte voor je duim en de knoppen zijn goed geplaatst. Helaas is het menu een beetje verwarrend. Dit model is Eye-Fi-compatibel en in 2 kleuren verkrijgbaar. Ook kun je via je smartphone gps-data toevoegen aan je foto's. NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.

Samenvatting

Soort
Kleine systeemcamera
Optisch zoombereik
90 mm = 1x
Sensorgrootte effectief
21 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))
Wifi