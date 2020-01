Olympus OM-D E-M5 III met M.Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 Pro

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Olympus OM-D E-M5 III is een hoogwaardige systeemcamera met veel geavanceerde functies. De camera ziet er robuust uit. Het touchscreen is draaibaar touchscreen en bijna alle knoppen zijn met de rechterhand te bereiken. Helaas kunnen bepaalde instellingen niet aangepast worden via het aanraakscherm. Opvallend is de hoge resolutie van 50 megapixels en de stof- en spatwaterdichte lens.