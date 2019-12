Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Olympus Tough TG-6 is een goede outdoorcamera met extra functies zoals een kompas. De camera is schokbestendig, waterdicht en past in je broekzak. Hij heeft voldoende ruimte voor je duim op de achterkant kun je hem goed in één hand houden. De navigatie in het menu is eenvoudig. Helaas is het cameramenu wat verwarrend waardoor je moet zoeken naar bepaalde instellingen.