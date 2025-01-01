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OlympusPen E-PL10 met M.Zuiko Digital ED 14‑42mm f/3.5‑5.6 EZ

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Kleine systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  28 - 84 mm = 3x
  • Sensorgrootte effectief:  21 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Olympus Pen E-PL10 is een goede, compacte systeemcamera met een aantal geavanceerde functies. Deze relatief kleine en lichte camera heeft een body die aanvoelt als stevige kunststof. Hij heeft een kantelbaar selfiescherm en heeft voldoende ruimte voor je duim op de achterkant. Helaas heeft de camera kleine knoppen en is het menu slecht ingericht. De zoomring op de lens reageert slecht en de smalle scherpstelring zit er te dicht bij. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Dit model is verkrijgbaar in 3 kleuren.

Samenvatting

Soort
Kleine systeemcamera
Optisch zoombereik
28 - 84 mm = 3x
Sensorgrootte effectief
21 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))
Wifi