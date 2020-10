Olympus OM-D E-M10 Mark IV met ED 14-42mm f/3.5-5.6 EZ

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Olympus OM-D E-M10 Mark IV is een kleine systeemcamera met vele functies. Deze camera heeft een stevige metalen look. Hij biedt genoeg ruimte voor de duim en heeft goed geplaatste knoppen. De bedieningswieltjes op de bovenkant werken ook prettig. Helaas is het navigeren in het menu wat lastig. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden. Dit model is verkrijgbaar in 2 kleuren.