Olympus OM-D E-M10 III met M.Zuiko Digital 14-42mm EZ

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Olympus OM-D E-M10 III is een kleine systeemcamera met vele functies. Het retro ontwerp is mooi en de camera oogt en voelt als metaal. Het leerachtige materiaal geeft een goede grip op de camera. Achterop is voldoende ruimte voor je duim en de knoppen zijn goed geplaatst. Helaas is het menu wat verwarrend en gaat in- en uitzoomen niet zo fijn. Dit model is Eye-Fi-compatibel en in 2 kleuren verkrijgbaar. Ook kun je via je smartphone gps-data toevoegen aan je foto's.