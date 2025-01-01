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OlympusOM-D E-M1 II met M.Zuiko Digital 45mm 1:1.8

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Grote systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  90 mm = 1x
  • Sensorgrootte effectief:  21 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))

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Pluspunten

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Olympus OM-D E-M1 II is een zeer goede systeemcamera met veel functies. Dit model heeft een body van hoge kwaliteit met draaibaar aanraakscherm. Door de rubberen inleg en het ergonomische design heb je goede grip en op de achterkant is voldoende ruimte voor je duim. Er zitten veel goedgeplaatste knoppen op. Helaas is het menu een beetje verwarrend. Opvallend is de 5-assige beeldstabilisatie. Ook kan de camera prima tegen kou tot -10°C. 3D-opnamen zijn mogelijk met een optionele lens. Via de smartphone kun je gps-data toevoegen aan je data.

Samenvatting

Soort
Grote systeemcamera
Optisch zoombereik
90 mm = 1x
Sensorgrootte effectief
21 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))
Wifi