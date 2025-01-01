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LeicaC-Lux

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Compact - Geavanceerd
  • Optisch zoombereik:  24 - 360 mm = 15x
  • Sensorgrootte effectief:  16 mm (13.2 x 8.8 mm (1 inch))

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Bediening
Scherm en zoeker
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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Leica C-Lux is een goede compactcamera uit het hogere segment, met veel functies en een groot zoombereik: een echte travelzoomcamera. De camera heeft een stijlvol uiterlijk en een kunststof behuizing van goede kwaliteit. Je kan gemakkelijk en duidelijk door het menu navigeren, ook via het aanraakscherm. De knoppen zijn goed geplaatst, en er is voldoende ruimte voor de duim op de achterkant van de camera. Helaas zie je soms een vervelend regenboogeffect in de zoeker. Daarnaast is de functie van de kleine, rechthoekige knoppen helaas wat onduidelijk. Opvallend is de Leica lens met multifunctionele ring en het toevoegen van gps- data via je smartphone. De camera is verkrijgbaar in 2 kleuren.

Samenvatting

Soort
Compact - Geavanceerd
Optisch zoombereik
24 - 360 mm = 15x
Sensorgrootte effectief
16 mm (13.2 x 8.8 mm (1 inch))
Wifi