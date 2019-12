Leica X Vario met zoeker

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Leica X Vario is een geavanceerde camera met 2,5 keer zoom, van 28 mm groothoek tot 70 mm . De 674 gram wegende camera draag je met meegeleverde schouderriem. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 28,3 mm. Helemaal ingezoomd kun je scherpstellen vanaf 30 cm. Er is alleen digitale beeldstabilisatie, ook voor filmen. De Li-Ion-accu kun je niet in de camera opladen. Het scherm heeft een hoge resolutie en toont, hulplijnen en histogram. De flitser moet je altijd handmatig opklappen, ook kun je een losse flitser aansluiten. De camera kan filmen in hd met stereogeluid. De microfoonaansluiting is weinig waard door ontbrekende handmatige versterkingsregeling. De belichting regel je met de M-stand, diafragma- of sluitertijdvoorkeuze. Met het meegeleverde Adobe Photoshop Lightroom kun je op de computer foto's en video's bewerken.