Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Leica V-Lux 5 is een hoogwaardige bridgecamera met groot zoombereik, ofwel een superzoomcamera. Dit model voelt zeer solide en stevig aan. Op de achterkant is genoeg ruimte voor je duim en de grip met houdt stevig en prettig vast. De lens beschikt over een multifunctionele ring. Hij heeft een draaibaar aanraakscherm en het menu is logisch opgebouwd, hij heeft ook veel functieknoppen, een groot zoombereik en een grote zoeker.