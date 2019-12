Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Leica CL is een camera die er fantastisch uitziet, maar het uiterlijk heeft voorrang gekregen op de bruikbaarheid. Deze camera heeft een metalen behuizing van hoge kwaliteit en een goede, heldere zoeker. Op de bovenkant zit een klein display waarop instellingen af te lezen zijn. Het snelmenu is naar eigen wens aan te passen. Helaas is het navigeren in het menu wat lastig. De grip op de camera voelt onprettig en het design met weinig knoppen zorgt ervoor dat je weinig instellingen snel kan aanpassen. In de automatische modus kiest de camera voor korte belichtingstijden zonder de ISO automatisch aan te passen, dat zorgt voor foto’s die te donker zijn. Bij lang gebruik wordt de camera ook wat warm. Opvallend is het display aan de bovenkant, en de body van aluminium en magnesium.