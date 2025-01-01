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PentaxK-1 met smc FA 77mm F1,8

Prijs niet beschikbaar

  • Soort:  Grote systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  77 mm = 1x
  • Sensorgrootte effectief:  42 mm (35,9 x 24,0 mm)

Testresultaat

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Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Pentax K-1 is een spiegelreflexcamera met veel functies. Deze weerbestendige camera is van hoge kwaliteit en voelt zwaar als een metalen camera. Hij ligt goed en stevig in de hand, met voldoende ruimte voor je duim achterop. De knoppen zijn groot en goed geplaatst en het menu is goed opgebouwd. Handig zijn het extra display bovenop en de extra geheugenkaartsleuf. Helaas maakt de autofocus erg hard geluid in Liveview. De camera is iets te zwaar en kun je niet met één hand alle knoppen bedienen. Voor filmers is de hoofdtelefoonuitgang handig. Catch-in focus maakt het mogelijk om automatisch een foto te maken als je onderwerp scherp in beeld is. Verder is dit model geschikt voor Eye-Fi-kaartjes. NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen. De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens.

Samenvatting

Soort
Grote systeemcamera
Optisch zoombereik
77 mm = 1x
Sensorgrootte effectief
42 mm (35,9 x 24,0 mm)
Wifi