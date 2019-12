Pentax K-S2 met DA L 18-50mm

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Pentax K-S2 is een normale systeemcamera met geavanceerde functies. De camera ligt goed in de hand, met goede grip op de rubberen inleg en voldoende ruimte voor je duim op de achterkant. De knoppen zijn groot en goed geplaatst. Het menu is eenvoudig te bedienen op het draaibare scherm. Helaas voelt de camera aan als plastic en is de lens slecht uitgevoerd. Handig is de extra wi-fi-knop. Opvallend is de 'Astrotracer'-functie om met een optionele gps-accessoire sterrenhemels extra mooi op de foto te krijgen. Deze camera is verkrijgbaar in vele kleuren. Meer details vind je bij de Testresultaten en specificaties.De resultaten gelden alleen voor de in de test gebruikte lens