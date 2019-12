Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Pentax XG-1 is een superzoomcamera met (volgens Pentax) 52 keer zoom, van 24 mm groothoek tot 1248 mm supertele. De 601 gram wegende camera draag je met meegeleverde schouderriem. De CMOS-beeldsensor heeft een diagonaal van ongeveer 7 mm. In de zoeker zie je een klein schermpje, alsof je door de camera heen kijkt. Helemaal ingezoomd moet je 3 meter afstand houden om scherp te stellen. De mechanische beeldstabilisatie compenseert trillende handen, ook bij filmen. De Li-Ion-accu kun je alleen in de camera opladen. Het scherm toont uitleg, hulplijnen en histogram. De flitser klapt automatisch op. De XG-1 kan filmen in hd met stereogeluid. De belichting kan geregeld worden de M-stand, diafragma- of sluitertijdvoorkeuze. Verder beschikt de XG-1 slowmotionfunctie, timelapsefotografie en HDR.