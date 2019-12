Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Pentax K-1 II is een spiegelreflexcamera met veel functies. Deze zware, weerbestendige body van hoge kwaliteit heeft bovenop een extra display dat de instellingen toont. De knoppen en draaiknoppen zijn goed geplaatst en het menu is goed opgebouwd. Opvallend zijn de hulplichtjes in beide kaartsleuven, bij de lensbevestiging en achter het kantelbare scherm. Helaas gaat scherpstellen niet altijd goed. En als je op het scherm kijkt als je fotografeert, gaat scherpstellen gepaard met veel geluid. Bij deze nogal zware combinatie kun je het diafragma niet instellen met de ring op de lens. Deze weerbestendige combinatie kun je tot min 10°C gebruiken. Voor filmers is de hoofdtelefoonuitgang handig. Catch-in focus maakt het mogelijk om automatisch een foto te maken als je onderwerp scherp in beeld is. Pixel Shift combineert 4 foto's tot een superscherp stilleven. NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.