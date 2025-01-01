icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

PentaxK-1 II met smc FA 77 mm F1.8 Limited

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Grote systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  77 mm = 1x
  • Sensorgrootte effectief:  42 mm (35.9 x 24.0 mm)

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Pentax K-1 II is een spiegelreflexcamera met veel functies. Deze zware, weerbestendige body van hoge kwaliteit heeft bovenop een extra display dat de instellingen toont. De knoppen en draaiknoppen zijn goed geplaatst en het menu is goed opgebouwd. Opvallend zijn de hulplichtjes in beide kaartsleuven, bij de lensbevestiging en achter het kantelbare scherm. Helaas gaat scherpstellen niet altijd goed. En als je op het scherm kijkt als je fotografeert, gaat scherpstellen gepaard met veel geluid. Bij deze nogal zware combinatie kun je het diafragma niet instellen met de ring op de lens. Deze weerbestendige combinatie kun je tot min 10°C gebruiken. Voor filmers is de hoofdtelefoonuitgang handig. Catch-in focus maakt het mogelijk om automatisch een foto te maken als je onderwerp scherp in beeld is. Pixel Shift combineert 4 foto's tot een superscherp stilleven. NB: In onze test vergrootten we de afstand tot de testopstellingen om ze volledig in beeld te kunnen krijgen.

Samenvatting

Soort
Grote systeemcamera
Optisch zoombereik
77 mm = 1x
Sensorgrootte effectief
42 mm (35.9 x 24.0 mm)
Wifi