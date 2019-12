Panasonic Lumix DC-G90 met Lumix G Vario 14-140mm f/3.5-5.6 II ASPH

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DC-G90 is een zeer goede systeemcamera met geavanceerde functies Helaas is het wieltje om het menu te bedienen wat lastig te gebruiken waardoor je soms per ongeluk een verkeerde instelling kiest. Opvallend is de dubbele beeldstabilisatie: in de lens en in de body. Verder kun je via je smartphone gps-data aan je foto's toevoegen.