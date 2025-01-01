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PanasonicLumix DMC-G80 met Lumix G Vario 14-140mm F3.5-5.6 Asph. Power OIS

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Soort:  Grote systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  28 - 280 mm = 10x
  • Sensorgrootte effectief:  22 mm (4/3 inch (17,3 x 13 mm))

Testresultaat

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Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DMC-G80H is een zeer goede systeemcamera met geavanceerde functies. De camera heeft een body en lens die oogt als metaal en heeft een draaibare zoeker. Op het draaibare aanraakscherm zie je 6 functieknoppen en 5 virtuele knoppen. Het menu werkt prettig en snel. De body zelf is ook voorzien van goedgeplaatste knoppen, met voldoende ruimte voor je duim aan de achterkant. Opvallend is de dubbele beeldstabilisatie: in de lens en in de body. Verder kun je via je smartphone gps-data aan je foto's toevoegen.

Samenvatting

Soort
Grote systeemcamera
Optisch zoombereik
28 - 280 mm = 10x
Sensorgrootte effectief
22 mm (4/3 inch (17,3 x 13 mm))
Wifi