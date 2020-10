Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DC-G100 is een zeer goede systeemcamera van compact formaat met hoogwaardige functies. De camera is licht en gemakkelijk mee te nemen. Hij heeft een kantelbaar selfie-aanraakscherm. Het menu is ook gemakkelijk te bedienen via dit aanraakscherm. Er is genoeg ruimte voor de duim op de achterkant en de camera is ook te gebruiken met één hand. De zoeker is groot en gemakkelijk in te stellen. Helaas hebben bepaalde knoppen andere functies wanneer je de camera van automatisch naar handmatige stand aanpast met deze lens, dat werkt wat onhandig. Opvallend zijn de meerdere ingebouwde microfoons van de camera die de geluidskwaliteit moeten verbeteren.