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PanasonicLumix DC-G100 met 12-32mm f/3.5-5.6

  • Soort:  Kleine systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  24 - 64 mm = 2,67x
  • Sensorgrootte effectief:  21 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))

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Testresultaat

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Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Pluspunten

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Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DC-G100 is een zeer goede systeemcamera van compact formaat met hoogwaardige functies. De camera is licht en gemakkelijk mee te nemen. Hij heeft een kantelbaar selfie-aanraakscherm. Het menu is ook gemakkelijk te bedienen via dit aanraakscherm. Er is genoeg ruimte voor de duim op de achterkant en de camera is ook te gebruiken met één hand. De zoeker is groot en gemakkelijk in te stellen. Helaas hebben bepaalde knoppen andere functies wanneer je de camera van automatisch naar handmatige stand aanpast met deze lens, dat werkt wat onhandig. Opvallend zijn de meerdere ingebouwde microfoons van de camera die de geluidskwaliteit moeten verbeteren. De camera is te koop in een set met handgreep/driepootstatief, deze hebben we niet getest.

Samenvatting

Soort
Kleine systeemcamera
Optisch zoombereik
24 - 64 mm = 2,67x
Sensorgrootte effectief
21 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))
Wifi

Prijzen