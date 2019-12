Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DMC-FZ2000 is een hoogwaardige bridgecamera met geavanceerde functies en een enorm zoombereik, ofwel een superzoomcamera. Dit model voelt zeer solide en zwaar aan en ziet eruit als van metaal. Op de achterkant is genoeg ruimte voor je duim en de grip met houdt stevig en prettig vast. De lens beschikt over een multifunctionele ring. Hij heeft een draaibaar aanraakscherm en het menu is logisch opgebouwd, daarnaast heeft hij 7 functieknoppen. Opvallend is de Leica lens met zoomring, handmatige focusring en grijsfilter-switch. Via je smartphone is het mogelijk om gps- data toe te voegen aan je foto's.