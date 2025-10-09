Sony-fotocamera's

Sony maakt allerlei verschillende elektronicaproducten, en heeft ook een groot aanbod aan fotocamera's. Van kleine compactcamera's tot grote systeemcamera's. We helpen je de juiste kopen.

De camera's van Sony

Sony is vergeleken met Nikon of Canon één van de nieuwere merken in de fotocamerawereld. Ondertussen maken ze al tientallen jaren digitale fotocamera's; van compactcamera's tot grote systeemcamera's. Sony heeft geen spiegelreflexcamera meer in het assortiment.

Cyber-shot: compactcamera's

De ‘point-and-shoot’ camera's van Sony dragen de naam 'Cyber-shot'. De productcode begint altijd met DSC-, de letter die daarop volgt zegt iets over het soort fototoestel.

DSC-W(X)

Dit zijn vaak de meest eenvoudige en compacte camera's van Sony. De beperkte opties zorgen ervoor dat je weinig in kunt stellen. Daardoor hebben ze wel een lagere aanschafprijs.

Dit zijn vaak de meest eenvoudige en compacte camera's van Sony. De beperkte opties zorgen ervoor dat je weinig in kunt stellen. Daardoor hebben ze wel een lagere aanschafprijs. DSC-H(X)

Dit zijn grotere camera's waarmee je ver kunt inzoomen: de superzoom. De modellen met 'HX' zijn de meer geavanceerde superzoomcamera's. Deze zijn ook weer wat duurder.

Dit zijn grotere camera's waarmee je ver kunt inzoomen: de superzoom. De modellen met 'HX' zijn de meer geavanceerde superzoomcamera's. Deze zijn ook weer wat duurder. DSC-RX

Dit zijn geavanceerde camera's, maar zonder verwisselbare lens. Je kunt er veel op instellen en er zit vaak een grotere sensor op dan op andere compactcamera's. De prijs en grootte van deze camera's kunnen flink verschillen.

Alpha: camera's met verwisselbare lens

Onder de Alpha (α) serie vallen alle Sony-camera's met een verwisselbare lens. Ze scoren vaak hoog in onze test, maar zijn ook vaak prijzig.

Kleine systeemcamera's : deze systeemcamera's hebben geen spiegel waardoor ze meestal klein van formaat zijn. Ze maken gebruik van lenzen met een E-mount.

: deze systeemcamera's hebben geen spiegel waardoor ze meestal klein van formaat zijn. Ze maken gebruik van lenzen met een E-mount. Grote systeemcamera's: bij deze camera's heeft de lens meer afstand tot de sensor, omdat er een lichtdoorlatende spiegel tussen zit. Deze modellen zijn daardoor wat groter. Ze maken gebruik van lenzen met een A-mount.

Lenzen voor Sony systeemcamera's

Voor zowel A- als E-mount- (de manier waarop de lens bevestigd wordt) camera's zijn er lenzen van verschillende merken te koop.

A-mount-lenzen van Sony zijn te herkennen aan ' SAL ' aan het begin van de productnaam. E-mount-lenzen beginnen met ' SEL '.

' aan het begin van de productnaam. E-mount-lenzen beginnen met ' '. Een A-mount-lens is ook op een camera te gebruiken die gebruikt maakt van een E-mount-bevestiging. Hiervoor gebruik je een speciale adapter. Andersom is het niet mogelijk.

Sony-camera's getest

Bekijk en vergelijk de geteste camera’s van Sony om te zien welke bij jou past. Ben je ingelogd met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd- lidmaatschap, dan zie je de testoordelen van de Sony-camera’s. We hebben ze uitgebreid getest op een verscheidenheid aan testoordelen, zoals de snelheid, het gebruiksgemak en natuurlijk hoe goed de foto's zijn onder verschillende omstandigheden.

Sony-fotocamera's vergelijken

Vergelijk de fotocamera's van Sony met elkaar om te zien welk digitaal fototoestel het best aan je wensen voldoen. Je kunt natuurlijk ook camera’s van andere merken meenemen in onze vergelijker.

Vergelijk daarna ook de prijzen van Sony fototoestellen. Heb je je ideale nieuwe fotocamera van Sony gevonden, dan kun je hem meteen online kopen via de vergelijker.

Sony-fotocamera's vergelijken

Vergelijk de fotocamera's van Sony met elkaar om te zien welke het best aan je wensen voldoen. Je kunt natuurlijk ook camera’s van andere merken meenemen in onze vergelijker.

Vergelijk daarna ook de prijzen. Heb je je nieuwe Sony-camera gevonden, dan kun je hem meteen online kopen via de vergelijker.