Sony-fotocamera's

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Sony maakt allerlei verschillende elektronicaproducten, en heeft ook een groot aanbod aan fotocamera's. Van kleine compactcamera's tot grote systeemcamera's. We helpen je de juiste kopen.
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Snelheid
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Snelheid
Snelheid
Snelheid
Snelheid
Snelheid
Sony is vergeleken met Nikon of Canon één van de nieuwere merken in de fotocamerawereld. Ondertussen maken ze al tientallen jaren digitale fotocamera's; van compactcamera's tot grote systeemcamera's. Sony heeft geen spiegelreflexcamera meer in het assortiment.
De ‘point-and-shoot’ camera's van Sony dragen de naam 'Cyber-shot'. De productcode begint altijd met DSC-, de letter die daarop volgt zegt iets over het soort fototoestel.
Onder de Alpha (α) serie vallen alle Sony-camera's met een verwisselbare lens. Ze scoren vaak hoog in onze test, maar zijn ook vaak prijzig.
Voor zowel A- als E-mount- (de manier waarop de lens bevestigd wordt) camera's zijn er lenzen van verschillende merken te koop.
Bekijk en vergelijk de geteste camera’s van Sony om te zien welke bij jou past. Ben je ingelogd met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd- lidmaatschap, dan zie je de testoordelen van de Sony-camera’s. We hebben ze uitgebreid getest op een verscheidenheid aan testoordelen, zoals de snelheid, het gebruiksgemak en natuurlijk hoe goed de foto's zijn onder verschillende omstandigheden.
Vergelijk de fotocamera's van Sony met elkaar om te zien welk digitaal fototoestel het best aan je wensen voldoen. Je kunt natuurlijk ook camera’s van andere merken meenemen in onze vergelijker.
Vergelijk daarna ook de prijzen van Sony fototoestellen. Heb je je ideale nieuwe fotocamera van Sony gevonden, dan kun je hem meteen online kopen via de vergelijker.
Vergelijk de fotocamera's van Sony met elkaar om te zien welke het best aan je wensen voldoen. Je kunt natuurlijk ook camera’s van andere merken meenemen in onze vergelijker.
Vergelijk daarna ook de prijzen. Heb je je nieuwe Sony-camera gevonden, dan kun je hem meteen online kopen via de vergelijker.