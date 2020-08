Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony ZV-1 is een kleine compactcamera met hoogwaardige functies De camera heeft een hoogwaardige body, die oogt en aanvoelt als metaal. Daarnaast heeft hij een draaibaar selfiescherm en goedgeplaatste knoppen. De ingebouwde microfoon werkt goed en de camera heeft een meegeleverde windkap die veel ruis uit het geluid haalt.Op de achterkant is voldoende ruimte voor je duim. Helaas zijn er maar weinig instellingen via het aanraakscherm aan te passen. Opvallend is de knop waarmee je gemakkelijk de achtergrond van de foto's vaag kan maken, de Zeiss-lens en de hybride Autofocus.