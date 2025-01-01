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SonyAlpha 7 IV met 28-70mm f/3.5-5.6 OSS

  • Soort:  Grote systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  28 - 70 mm = 2,5x
  • Sensorgrootte effectief:  42 mm (35.9 x 23.9 mm)

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Bediening
Scherm en zoeker
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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Alpha 7 VI is een hoogwaardige fullframe- systeemcamera met veel geavanceerde functies. De ergonomisch ontworpen body heeft de looks en het gevoel van een metalen camera. Hij biedt een ruime, stevige (rubberen) grip en de goed geplaatste knoppen zijn goed bereikbaar met de rechterhand. Behalve de goede zoeker kun je ook het kantelbare scherm gebruiken om te fotograferen. Filmen in 4K kan ook. Het menu met aanraakbediening werkt prettig. Helaas heeft de kitlens wel een wat goedkopere uitstraling ten opzichte van de body.

Samenvatting

Soort
Grote systeemcamera
Optisch zoombereik
28 - 70 mm = 2,5x
Sensorgrootte effectief
42 mm (35.9 x 23.9 mm)
Wifi

Prijzen