Nikon heeft meerdere soorten camera's. Van compactcamera's tot uitgebreidere spiegelreflex-camera's. Wij helpen je je nieuwe Nikon-camera kopen.

Nikon-fotocamera kopen

Nikon heeft verschillende digitale camera-series, maar is niet zo compleet als andere merken. Compacte camera's met spiegelreflexkwaliteit hebben we al een tijdje niet gezien. Wel eenvoudigere compactcamera's, of juist professionelere spiegelreflex- of systeemcamera's Met onze vergelijker helpen we je een bij jou passende Nikon-fotocamera kopen.

Camera's van Nikon

Nikon heeft z'n best gedaan om mensen snel en makkelijk hun foto's te kunnen laten delen. Veel recente Nikon-camera’s ondersteunen SnapBridge met bluetooth en vaak ook wifi, maar de functies verschillen per model.

Coolpix compactcamera's

De meeste compactcamera's van Nikon heten Nikon Coolpix. Nikon brengt de laatste jaren steeds minder compactcamera's op de markt. Ze zijn ingedeeld in series.

Coolpix A zijn de kleinste exemplaren, die soms toch een flink zoombereik hebben.

zijn de kleinste exemplaren, die soms toch een flink zoombereik hebben. Coolpix B zijn de 'bridgecamera's', zoals Nikon ze noemt. Je vindt ze bij ons in de categorie 'superzooms', voor als je graag heel ver inzoomt en een iets grotere camera prettig vindt.

zijn de 'bridgecamera's', zoals Nikon ze noemt. Je vindt ze bij ons in de categorie 'superzooms', voor als je graag heel ver inzoomt en een iets grotere camera prettig vindt. Coolpix P zijn de duurdere superzoomcamera's van Nikon. Ze kunnen ook nog verder inzoomen dan de Coolpix B-serie. De P1000 heeft zelfs 125 keer zoom!

zijn de duurdere superzoomcamera's van Nikon. Ze kunnen ook nog verder inzoomen dan de Coolpix B-serie. De P1000 heeft zelfs 125 keer zoom! Coolpix W zijn robuuste camera's die tegen water en stof kunnen.

Spiegelreflex- en systeemcamera's

Nikon verkoopt spiegelreflexcamera's voor zowel beginnende fotografen als voor professionele fotografie. Alle spiegelreflexnamen beginnen met een D, meestal gevolgd door een reeks cijfers.

Camera's met 4 cijfers zijn het meest betaalbaar, zoals de Nikon D5600.

Camera's met 3 cijfers zijn semi-professioneel, soms ook fullframe. Bijvoorbeeld de Nikon D850.

Camera's met 1 cijfer zijn de meest professionele, met een fullframe beeldsensor. Bijvoorbeeld de Nikon D5 (niet in de test).

Ook kun je van Nikon een spiegelloze systeemcamera kopen:

De Z7 en Z6 zijn de grootste camera's, met fullframe sensor.

Iets compacter is de Z50, die is compacter en heeft een kleinere sensor.

Lenzen voor Nikon camera's

Koop je een spiegelreflexcamera, dan moet je daar natuurlijk ook een lens bij kopen. Er zijn ontzettend veel lenzen voor Nikon-spiegelreflexcamera's op de markt. Niet alleen van Nikon zelf, maar ook van Tamron, Sigma en Samyang.

Lenzen met DX in de productnaam zijn alleen geschikt voor camera's met een middelgrote sensor. Dit zijn meestal de goedkopere spiegelreflexcamera's.

Lenzen met FX in de productnaam zijn ook geschikt voor de duurste Nikon spiegelreflexen met de grootste sensor.

De Nikkon Z-lenzen zijn speciaal gemaakt voor de Nikon Z-systeemcamera's. Andere lenzen zijn zonder adapter niet op deze camera te gebruiken.

Nikon-fotocamera's getetst

Bekijk en vergelijk de geteste camera’s van Nikon. Ben je ingelogd met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd- lidmaatschap, dan zie je de Nikon-camera’s met de hoogste testoordelen.

Nikon-fotocamera's vergelijken

Vergelijk de fotocamera's van Nikon met elkaar om te zien welke het best aan je wensen voldoen. Je kunt natuurlijk ook camera’s van andere merken meenemen in onze vergelijker.

Vergelijk ook de prijzen. Je kunt je nieuwe Nikon-camera meteen online kopen via de vergelijker.