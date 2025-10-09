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Nikon heeft meerdere soorten camera's. Van compactcamera's tot uitgebreidere spiegelreflex-camera's. Wij helpen je je nieuwe Nikon-camera kopen.
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Nikon heeft verschillende digitale camera-series, maar is niet zo compleet als andere merken. Compacte camera's met spiegelreflexkwaliteit hebben we al een tijdje niet gezien. Wel eenvoudigere compactcamera's, of juist professionelere spiegelreflex- of systeemcamera's Met onze vergelijker helpen we je een bij jou passende Nikon-fotocamera kopen.
Nikon heeft z'n best gedaan om mensen snel en makkelijk hun foto's te kunnen laten delen. Veel recente Nikon-camera’s ondersteunen SnapBridge met bluetooth en vaak ook wifi, maar de functies verschillen per model.
De meeste compactcamera's van Nikon heten Nikon Coolpix. Nikon brengt de laatste jaren steeds minder compactcamera's op de markt. Ze zijn ingedeeld in series.
Nikon verkoopt spiegelreflexcamera's voor zowel beginnende fotografen als voor professionele fotografie. Alle spiegelreflexnamen beginnen met een D, meestal gevolgd door een reeks cijfers.
Ook kun je van Nikon een spiegelloze systeemcamera kopen:
Koop je een spiegelreflexcamera, dan moet je daar natuurlijk ook een lens bij kopen. Er zijn ontzettend veel lenzen voor Nikon-spiegelreflexcamera's op de markt. Niet alleen van Nikon zelf, maar ook van Tamron, Sigma en Samyang.
Bekijk en vergelijk de geteste camera’s van Nikon. Ben je ingelogd met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd- lidmaatschap, dan zie je de Nikon-camera’s met de hoogste testoordelen.
Vergelijk de fotocamera's van Nikon met elkaar om te zien welke het best aan je wensen voldoen. Je kunt natuurlijk ook camera’s van andere merken meenemen in onze vergelijker.
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