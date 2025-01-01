Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon Z6 II is een zeer goede full-frame systeemcamera met hoogwaardige functies. De body is stevig met een goede grip, met voldoende ruimte voor je duim achterop. Hij heeft een kantelbaar aanraakscherm en op het kleine LCD-scherm op de bovenkant kun je de belangrijkste belichtingsinstellingen bekijken. De zoeker is helder en geeft het kader groot weer. Hij beschikt over een status LCD en heeft de mogelijkheid om GPS data via je smartphone toe te voegen. Het instellen van de belichtingsmodus is wel wat lastig.