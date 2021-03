Nikon Z 7II met Z 24-70 f/4

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon Z 7II is een hoogwaardige fullframe systeemcamera met veel geavanceerde functies. De camera heeft een solide behuizing met goede ergonomische grip en ruimte voor de duim en een kantelbaar touch-display. Bovenop de camera zit een klein LCD-scherm vooe de belangrijkste belichtingsinstellingen wanneer de camera aan staat. De zoeker is helder en biedt zeer groot beeld. Helaas is de belichtingsstand wat lastig in te stellen.