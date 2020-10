Nikon Z5 met Nikkor Z 24-50mm f/4-6.3

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Nikon Z5 is een zeer goede full-frame systeemcamera met hoogwaardige functies. De camera voelt en oogt stevig. Het scherm is kantelbaar en via het aanraakscherm bedien je het menu eenvoudig. De zoeker is groot en werkt prettig. Met je smartphone kun je gps-data toevoegen aan je bestanden.