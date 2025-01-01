SonyZV-1 II

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony ZV-1 II is een compacte camera met geavanceerde functies, gericht voor gebruik door vloggers en videomakers. De camera heeft een kantelbaar touchscreen display dat naar binnen of naar buiten kan worden gedraaid en ook voor selfies kan worden gebruikt. Het heeft een metalen uitstraling en voelt stevig aan. Er is voldoende ruimte voor de duim aan de achterkant, kleine goed geplaatste knoppen, en het menu heeft een consistente logica. Bovendien heeft de camera een microfoon die geluid van meerdere kanten kan opnemen, en heeft de microfoon effectieve windbescherming.