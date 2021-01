Sony Alpha 7C met FE 28-60mm f/4-5.6

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Alpha 7C is een compacte full-frame systeemcamera van hoge kwaliteit met geavanceerde functies. Hij heeft een kantelbaar aanraakscherm, ziet eruit als metaal en heeft een goede grip met rubberen inleg. Dankzij de vorm en het gewicht is hij makkelijk mee te nemen. Hij is wel wat dikker dan andere compacte systeemcamera’s. Helaas zijn de menu’s soms wat ingewikkeld. De menu-knop is ook wat onhandig geplaatst.