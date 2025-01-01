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SonyCyber-shot DSC-RX100 VII

  • Soort:  Compact - Geavanceerd
  • Optisch zoombereik:  24 - 200 mm = 8x
  • Sensorgrootte effectief:  16 mm (13.2 x 8.8 mm (1 inch))

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Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII is een kleine, hoogwaardige compactcamera met veel mogelijkheden en een inklapbare zoeker. Dit model voelt zeer solide en zwaar aan en ziet eruit als van metaal. De lens beschikt over een multifunctionele ring en de camera heeft een draaibaar selfiescherm. De kleine opklapbare zoeker is snel bruikbaar. Op de achterkant is genoeg ruimte voor je duim en de knoppen op de camera zijn goed geplaatst. Helaas zijn de knoppen zijn wel een beetje klein. De mogelijkheden van het aanraakscherm zijn helaas ook beperkt. Dit model heeft een Zeiss-lens, een handige multifunctionele ring op de lens om het diafragma aan te passen of handmatig scherp te stellen. De zoeker is omhoog te klappen.

Samenvatting

Soort
Compact - Geavanceerd
Optisch zoombereik
24 - 200 mm = 8x
Sensorgrootte effectief
16 mm (13.2 x 8.8 mm (1 inch))
Wifi

Prijzen