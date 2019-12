Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII is een kleine, hoogwaardige compactcamera met veel mogelijkheden en een inklapbare zoeker. Dit model voelt zeer solide en zwaar aan en ziet eruit als van metaal. De lens beschikt over een multifunctionele ring en de camera heeft een draaibaar selfiescherm. De kleine opklapbare zoeker is snel bruikbaar. Op de achterkant is genoeg ruimte voor je duim en de knoppen op de camera zijn goed geplaatst. Helaas zijn de knoppen zijn wel een beetje klein. De mogelijkheden van het aanraakscherm zijn helaas ook beperkt. Dit model heeft een Zeiss-lens, een handige multifunctionele ring op de lens om het diafragma aan te passen of handmatig scherp te stellen. De zoeker is omhoog te klappen.