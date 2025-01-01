icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten

PanasonicLumix DC-GH6 met Lumix G 12-60mm f/3.5-5.6

  • Soort:  Grote systeemcamera
  • Optisch zoombereik:  24 - 120 mm = 5x
  • Sensorgrootte effectief:  22 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))

Laagste prijs

Ga je via ons naar een winkel? Dan kunnen wij een vergoeding ontvangen. Dit beïnvloedt onze beoordelingen niet - Meer informatie.

Testresultaat

Ook toegang tot deze test?

Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid en vergelijk producten op alle testoordelen.

Bekijk hier hoe wij testen
Testoordeel
Fotokwaliteit
Film en Videokwaliteit
Fotokwaliteit RAW en hoge ISO
Resolutie en scherpte
Snelheid
Bediening
Scherm en zoeker
Flitser

Ook toegang tot deze test?

Word lid
Al lid? Log in

Pluspunten

voordelen product

Minpunten

nadelen product

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DC-GH6 is een systeemcamera van hoge kwaliteit met geavanceerde functies in zowel video- als fotomodus. Dit model heeft een draaibaar aanraakscherm van hoge kwaliteit. De knoppen zijn goed geplaatst en het uitgebreide instellingenmenu voor foto’s en video’s werkt prettig. Ook de zoeker is groot en van hoge kwaliteit. Op de camera zit een gemakkelijk en goed bereikbare opnameknop voor video’s. Op de voorkant van de camera zit ook een knop voor video-opnames, maar deze is wat minder prettig geplaatst. Het kan voorkomen dat je hem per ongeluk indrukt.

Samenvatting

Soort
Grote systeemcamera
Optisch zoombereik
24 - 120 mm = 5x
Sensorgrootte effectief
22 mm (17.3 x 13 mm (4/3 inch))
Wifi

Prijzen