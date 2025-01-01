Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Panasonic Lumix DC-GH6 is een systeemcamera van hoge kwaliteit met geavanceerde functies in zowel video- als fotomodus. Dit model heeft een draaibaar aanraakscherm van hoge kwaliteit. De knoppen zijn goed geplaatst en het uitgebreide instellingenmenu voor foto’s en video’s werkt prettig. Ook de zoeker is groot en van hoge kwaliteit. Op de camera zit een gemakkelijk en goed bereikbare opnameknop voor video’s. Op de voorkant van de camera zit ook een knop voor video-opnames, maar deze is wat minder prettig geplaatst. Het kan voorkomen dat je hem per ongeluk indrukt.