Fotocamera's met zoeker: voor- en nadelen

Andre van Zwet Expert fotocamera'sBijgewerkt op:23 april 2026
Wij testen uitgebreid de zoeker van een camera. In de testresultaten van elke camera vind je onder meer informatie over: de bruikbaarheid bij fel of juist weinig licht, de nauwkeurigheid, de verversingssnelheid en de grootte van het beeld.
Veel camera’s hebben alleen een scherm om als zoeker te gebruiken. Toch kan een echte zoeker behoorlijk handig zijn.
Een uitkomst voor (lees)brildragers. Dit doe je zo:
Zonder zoeker en met gestrekte armen is het moeilijk om de camera helemaal stil te houden. En dan moet je ook nog de ontspanknop indrukken. Zo is de kans groot dat de camera beweegt. Voor een stabiele foto is het beter om stevig te gaan staan. Houd je armen en de camera heel dicht bij je lichaam. Dit kan met een zoeker.
Als je in de felle zon een foto maakt, heb je vaak last van de reflectie op het scherm. Hierdoor zie je soms niet goed wat je fotografeert en of de foto wel scherp is. Met een zoeker heb je hier nauwelijks last van. Meestal gaat het grotere scherm van de camera automatisch op zwart zodra je in de zoeker kijkt.
Bij een optische zoeker kijk je door de camera heen. Bij spiegelreflexcamera’s kijk je zelfs via de spiegel door de lens. Daarom zie je bij een spiegelreflex pas achteraf op het scherm hoe de foto geworden is. Een elektronische zoeker is een klein schermpje. Hierop zie je precies hetzelfde als op het grote scherm.
De elektronische zoeker toont veel informatie. Zo kun je beter controleren hoe je foto eruit komt te zien. Voorbeelden zijn de functies 'histogram' en 'peaking'.
Het schermpje van een elektronische zoeker is vaak een lcd- of oled-scherm. Opvallend is dat sommige mensen in lcd-zoekers soms een soort regenboogeffect zien. Dat kan vervelend zijn. Probeer dat dus uit voordat je de camera koopt. Je ziet het vooral als je in de zoeker heen en weer kijkt.