Fotocamera's met zoeker: voor- en nadelen

Niet alleen de grote systeem- en spiegelreflexcamera’s hebben een zoeker. De kleinste camera’s met zoeker passen met gemak in je jaszak. Ze zijn meestal wel wat duurder, minstens €200 en al gauw zo’n €400. Wat zijn de voordelen van een zoeker? Kies je voor een camera met een optische of elektronische zoeker?

Zoekers uitgebreid getest

De zoeker van een camera wordt uitgebreid door ons getest. In de testresultaten van elke camera vind je onder meer informatie over de bruikbaarheid bij fel of juist weinig licht, de nauwkeurigheid, de verversingssnelheid en de grootte van het beeld.

Voordelen van een zoeker

Veel camera’s hebben alleen een scherm om als zoeker te gebruiken. Toch kan een echte zoeker behoorlijk handig zijn:

De sterkte kun je vaak aanpassen

Een uitkomst voor (lees)brildragers. Dit doe je zo: je houdt de camera direct voor je oog, laat de camera automatisch scherpstellen en draait het oogcorrectiewieltje naast de zoeker totdat je het zelf ook scherp ziet. Voortaan kun je altijd fotograferen zonder je bril erbij te pakken. Panasonic kan zelfs overweg met een sterkte van -4 tot +4.

Zonder zoeker en met gestrekte armen is het moeilijk om de camera helemaal stil te houden. En dan moet je ook nog de ontspanknop indrukken, waardoor de kans groot is dat de camera beweegt. Voor een stabiele foto is het beter om stevig te gaan staan en je armen en de camera heel dicht bij je lichaam te houden. Dit kan met een zoeker.

Als je in de felle zon een foto maakt, heb je vaak last van de reflectie op het scherm. Hierdoor zie je soms niet goed wat je fotografeert en of de foto wel scherp is. Met een zoeker heb je hier nauwelijks last van. Meestal gaat het grotere scherm van de camera automatisch op zwart zodra je in de zoeker kijkt.

Een optische of elektronische zoeker

Bij een optische zoeker kijk je door de camera heen, bij spiegelreflexcamera’s kijk je zelfs via de spiegel door de lens. Daarom zie je bij een spiegelreflex pas achteraf op het scherm hoe de foto geworden is. Een elektronische zoeker is een klein schermpje, hierop zie je precies hetzelfde als op het grote scherm.

De elektronische zoeker toont veel informatie, waardoor je beter kunt controleren hoe je foto eruit komt te zien. Voorbeelden zijn de functies 'histogram' en 'peaking'. Het histogram is een grafiekje waarin je makkelijk kunt zien of een foto onder- of overbelicht wordt. Met peaking wordt handmatig scherpstellen makkelijk, want het accentueert de scherpe delen in het beeld met een kleurtje. Tijdens handmatig scherpstellen wordt een deel van het beeld ook nog eens vergroot, zodat je het beter kunt zien.

Het schermpje van een elektronische zoeker is vaak een lcd- of oled-scherm. Opvallend is dat sommige mensen in lcd-zoekers soms een soort regenboogeffect zien. Dat kan vervelend zijn, het is dus wel handig om dat voor aanschaf uit te proberen. Je ziet het vooral als je in de zoeker heen en weer kijkt. Bij de oled-zoekers treedt dit regenboogeffect niet op.

