Fotocamera's met zoeker: voor- en nadelen

Zoekers van camera's uitgebreid getest

Wij testen uitgebreid de zoeker van een camera. In de testresultaten van elke camera vind je onder meer informatie over: de bruikbaarheid bij fel of juist weinig licht, de nauwkeurigheid, de verversingssnelheid en de grootte van het beeld.

Voordelen van een zoeker

Veel camera’s hebben alleen een scherm om als zoeker te gebruiken. Toch kan een echte zoeker behoorlijk handig zijn.

De sterkte kun je vaak aanpassen

Een uitkomst voor (lees)brildragers. Dit doe je zo:

Je houdt de camera direct voor je oog.

Laat de camera automatisch scherpstellen.

Draai het oogcorrectiewieltje naast de zoeker totdat je het zelf ook scherp ziet.

Voortaan kun je altijd fotograferen zonder je bril erbij te pakken. Het exacte bereik verschilt per model.

Minder kans op bewogen foto’s

Zonder zoeker en met gestrekte armen is het moeilijk om de camera helemaal stil te houden. En dan moet je ook nog de ontspanknop indrukken. Zo is de kans groot dat de camera beweegt. Voor een stabiele foto is het beter om stevig te gaan staan. Houd je armen en de camera heel dicht bij je lichaam. Dit kan met een zoeker.

Minder last van reflecties door de zon

Als je in de felle zon een foto maakt, heb je vaak last van de reflectie op het scherm. Hierdoor zie je soms niet goed wat je fotografeert en of de foto wel scherp is. Met een zoeker heb je hier nauwelijks last van. Meestal gaat het grotere scherm van de camera automatisch op zwart zodra je in de zoeker kijkt.

Een optische of elektronische zoeker

Bij een optische zoeker kijk je door de camera heen. Bij spiegelreflexcamera’s kijk je zelfs via de spiegel door de lens. Daarom zie je bij een spiegelreflex pas achteraf op het scherm hoe de foto geworden is. Een elektronische zoeker is een klein schermpje. Hierop zie je precies hetzelfde als op het grote scherm.

'Histogram' en 'peaking'

De elektronische zoeker toont veel informatie. Zo kun je beter controleren hoe je foto eruit komt te zien. Voorbeelden zijn de functies 'histogram' en 'peaking'.

Het histogram is een grafiekje waarin je makkelijk kunt zien of een foto onderbelicht of overbelicht wordt.

Met peaking kun je makkelijk handmatig scherpstellen. Het accentueert de scherpe delen in het beeld met een kleurtje. Tijdens handmatig scherpstellen wordt een deel van het beeld ook nog eens vergroot, zodat je het beter kunt zien.

Lcd of oled-scherm

Het schermpje van een elektronische zoeker is vaak een lcd- of oled-scherm. Opvallend is dat sommige mensen in lcd-zoekers soms een soort regenboogeffect zien. Dat kan vervelend zijn. Probeer dat dus uit voordat je de camera koopt. Je ziet het vooral als je in de zoeker heen en weer kijkt.